Нидерландская исследовательница расскажет томичам, как сохранить природу в городском пространстве

8 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Завтра, 9 октября, в Томском государственном архитектурно-строительном университете пройдет открытая лекция ведущего исследователя Вагенингенского университета (Нидерланды) Мариан Стуивер на тему «Дикая природа в городском пространстве».

Как сообщает пресс-служба вуза, Мариан Стуивер руководит научной группой по разработке решений для городской среды. Основной фокус ее исследований – сохранение дикой природы в городском контексте и ее влияние на состояние города и его жителей.

Мариан прибыла в Томск на открытие Фестиваля кино стран Европейского Союза, стартовавшего в воскресенье. Один из фильмов Фестиваля – «Дикий Амстердам» – посвящен теме дикой природы в контексте мегаполиса. Показ фильма состоится в понедельник 8 октября в 19.00 в кинозале развлекательного комплекса «Факел».

Лекция пройдет в Co-working центре ТГАСУ (корпус № 2, второй этаж, офис 201) с 18.00 до 20.00. Вход на мероприятие свободный, лекция на английском языке.

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