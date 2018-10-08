Здание-памятник на Никитина передали томской епархии

8 октября 2018 / Томский Обзор

В четверг, 4 октября, Мэр Томска Иван Кляйн и Митрополит Томский и Асиновский Ростислав подписали акт приема-передачи здания Томской духовной семинарии на Никитина, 8, являющееся объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает пресс-служба Томской епархии, передача осуществлена в соответствии с Федеральным законом № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», предусматривающего использование исторических религиозных объектов по их изначальному назначению.

Митрополит Ростислав назвал это событие торжеством исторической справедливости и началом очень важного и ответственного процесса собирания и воссоздания ранее порушенных, разоренных и поруганных святынь.

Здание было построено специально для Томской духовной семинарии в 1899 году. В марте 1920 года весь комплекс был реквизирован и его помещения отходили 25-й Томской пехотной школе командного состава РККА (1920—1925), артиллерийской школе (1925—1928), Томскому артучилищу (1928—1945), Томскому ордена Красной Звезды артиллерийскому училищу, Томскому ордена Красной Звезды зенитно-артиллерийскому училищу и, наконец, с середины шестидесятых — Томскому высшему военному командному училищу связи (до марта 1999). С 1999 по 2010 гг. использовалось Томским военно-медицинским институтом.

По свидетельству современников, в 1900 г. семинария был одним из красивейших зданий не только в Томске, но и во всей Западной Сибири. А в настоящее время оно находится в аварийном состоянии.

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