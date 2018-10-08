В Томской области двое погибли при съезде трактора в Обь

8 октября 2018 / Томский Обзор

В минувшую субботу, 6 октября, в Томской области с береговой зоны в Обь съехал трактор МТЗ-82.1, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.00 в двух километрах на юго-запад от 55 километра трассы Мельников-Кожевниково-Изовка. Здесь 40-летний водитель трактора не справился с управлением, из-за чего транспортное средство оказалось в реке.

В результате погибли водитель и 28-летний пассажир, находившийся в тракторе. Права управления транспортными средствами водитель не имел.

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