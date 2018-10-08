Томичей приглашают на просмотр фильма «Право на наследие»

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2018 // Фото: vk.com/

В воскресенье, 21 октября, в томском клубе «Капитал» (ул. Карла Маркса, 23а) покажут фильм из программы кинофестиваля «Бок о Бок», сообщают в группе ВКонтакте.

Гости смогут увидеть документальную киноленту «Право на наследие» и принять участие в дискуссии на тему «Борьба за жизнь и право быть другим». Ежегодный кинопоказ организован региональным отделением Российской ЛГБТ-сети в партнёрстве с Международным ЛГБТ-кинофестивалем «Бок о Бок».

Картина, снятая Синтией Вейд, повествует о последних месяцах жизни лейтенанта Лорел Хестер, которая смертельно больна раком. Последнее желание Лорел — оставить свою офицерскую пенсию подруге жизни — Стейси, чтобы та смогла сохранить за собой их общий дом. Однако Лорел — ветеран и детектив штата Нью-Джерси, посвятившая свою жизнь защите других людей, раз за разом получает отказ.

После просмотра фильма зрители смогут вместе с приглашенными экспертами поговорить на тему «Борьба за жизнь и право быть другим». В дискуссии примут участие хирург-онколог, представитель томского транс-сообщества, юрист Российской ЛГБТ-сети, а также руководитель Томского отделения Российской ЛГБТ-сети.

Участники затронут проблему прав ЛГБТ-сообщества в России и в Европе, расскажут про то, чем полезна активная гражданская позиция, что такое мониторинг дискриминации и какие правозащитные организации существуют в Томске. Также приглашенным экспертом в этом году станет научный сотрудник ТГУ Алексей Миклашевский, больше года проживающий на территории Германии. Алексей является открытым геем и с недавних пор состоит в официальном браке. Он согласился выйти на сеанс видео-связи и рассказать о том, каково это — иметь возможность быть в законном браке с тем, кого любишь, вне зависимости от его пола, каково быть открытым геем в России и в странах Европы.

Кинопоказ пройдёт в 15.00. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 18+. Организаторы убедительно просят взять с собой паспорт или водительские права!

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