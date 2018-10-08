В Михайловской роще высадили сосны и ели (ФОТО)

8 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В субботу, 5 октября, в Михайловской роще Томска прошел очередной этап осеннего общегородского субботника, сообщает пресс-служба мэрии.

Всех участников субботника угощали сладким чаем, горячей кашей и пирожками всех участников субботника. Полевую кухню для трудолюбивых горожан организовали сотрудники администрации Октябрьского района и управляющей компании «Управдом».

Сегодня здесь продолжается второй этап осеннего общегородского субботника. Сотрудники подразделений городской администрации, муниципальных предприятий, социальных учреждений, томские активисты высадили саженцы сосны, ели, рябинника и кедра, собрали ломанные ветки, мусор, сгребли листья.

Всего в Октябрьском районе осенний субботник сегодня проходит на 106 площадках, из которых пять – общественные пространств: Белое озеро, Михайловская роща, сквер по ул. Ивановского, 5/11, зеленая зона около Областной клинической больницы и ДНТ «Авангард». Наводить порядок вышли 19 управляющих компаний, 24 предприятия потребительского рынка, 17 производственных компаний, 30 учреждений социальной сферы.

Фото: Анна Потехина

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