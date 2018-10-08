Делегация посольств 18 стран ЕС посетила Центр им. Жана Монне в ТГУ

8 октября 2018 / Пресс-служба ТГУ / Фото: Вячеслав Смирнов

В воскресенье посол Евросоюза Маркус Эдерер, а также представители посольств 18 стран ЕС встретились с учеными Центра превосходства им. Жана Монне/Центра европейских исследований ТГУ – одного из первых созданных в России центров по европеистике. Кроме того, члены делегации ответили на вопросы студентов Томского госуниверситета.

На встрече, которая состоялась в конференц-зале Научной библиотеки, посол Евросоюза Маркус Эдерер отметил активность Томского государственного университета в изучении вопросов европеистики. ТГУ является одним из российских лидеров по количеству грантов Эразмус – программы ЕС, направленной на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта.

Делегация посольств стран ЕС в ТГУ Фото: пресс-служба ТГУ

Университет – один из трех первых вузов России, который получил грант на создание Центра превосходства имени одного из основателей ЕС Жана Монне. Исследователи Центра занимаются изучением опыта Европейского союза в области молодежной политики и демократических процессов для укрепления гражданского общества в России на региональном и местном уровне. Особое внимание ученые уделяют положению молодежи в Европе и России, чтобы оценить ее роль в обществе с экономической, политической, социальной и культурной точек зрения.

– Мы создавали центр, когда отношения с Евросоюзом были сильно осложнены, тем не менее мы активно подавали заявки на гранты ЕС и выигрывали их. Уже выполнено пять проектов по различным аспектам исследований Евросоюза. И эта встреча для нас – огромное признание: и как университета, который делает важную и нужную работу, и как отдельно центра со стороны европейских партнеров, – говорит профессор Лариса Дериглазова, директор Центра.

Напомним, что в декабре 2017 года ТГУ стал первым сибирским вузом, который посол посетил после своего назначения на должность. Тогда помимо встречи с ректоратом, Маркус Эдерер поговорил о состоянии и перспективах исследований Евросоюза и процессах Европейской интеграции с руководителем Центра превосходства имени Жана Монне.

На встрече студентам ФИЯ и ФИПН представилась возможность задать вопросы послам стран ЕС. Несмотря на ограниченное время, молодежь ТГУ смогла получить узнать о возможностях обучения в странах ЕС, о приоритетных направлениях исследований.

Название фото Фото: пресс-служба ТГУ

– Было приятно, что Маркус Эдерер отметил публичную активность нашего университета, ведь он и исследователи из ТГУ часто пересекаются на различных встречах. Кроме того, ТГУ является самым активным учреждением страны по участию в программе Эразмус, – после встречи подвел итоги ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Мы с послом обсудили, что следующим шагом станет приглашение отдельных послов с визитами более содержательными, чтобы они могли и университет более серьезно узнать, и с регионом познакомиться, привезти с собой делегации. Как это было с послом Нидерландов : делегация, приехавшая с ним, составляла более 30 человек, и туда входили и представители компаний, и исследователи.

Ректор также добавил, что визит делегации послов стран ЕС в ТГУ является важным событием для укрепления отношений между странами ЕС и Россией. Кроме того, это уникальная возможность для студентов ТГУ пообщаться с людьми, которые «делают сегодня мировую политику».

Фото: пресс-служба ТГУ

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