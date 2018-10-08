Открылась регистрация на олимпиаду студентов «Я – профессионал»

8 октября 2018 / Томский Обзор

Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» открылась на сайте yandex.ru/profi. До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники вузов могут подать заявки на 54 направления олимпиады. Томский государственный университет является организатором олимпиады по четырем направлениям: биотехнологии, геология, экология, психология.

– Ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» – это практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры, – отмечают организаторы олимпиады.

В этом учебном году дипломанты «Я – профессионал» получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, профиль в Национальной базе «Я — профессионал» и возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Напомним, что победителями олимпиады–2018 стали семь студентов ТГУ: они завоевали одну золотую медаль, четыре серебра и две бронзы и получили право на высший балл при поступлении в любую магистратуру или аспирантуру вузов-участников. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации официально поддержало проведение второго сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал».

Видео: Youtube.com

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