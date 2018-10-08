Опасного для здоровья клеща нашли в рисе, из которого варили кашу для томских лицеистов

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Томской области в ходе проверки нашло мучного клеща в рисовой крупе, которую закупали для приготовления пищи учащимся, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В продукции был обнаружен мучной клещ — более 20 экземпляров на 1 кг. В норме наличие данного вредителя в крупе не допускается. Учреждению предписали прекратить использовать эту крупу и утилизировать ее», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что рис произвело краснодарское ООО «Брют» в декабре 2017 года.

В томском управлении Россельхознадзора агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что вредителя выявили в 25 кг риса, из которого готовили пищу для учащихся Губернаторского Светленского лицея.

Ведомство также направило письмо своим краснодарским коллегам для проверки производителя риса.

Мучной клещ, заселяя продукцию, приводит ее в полную негодность, заражая крупу продуктами своей жизнедеятельности, патогенными микроорганизмами. Крупа становится не только непригодной для употребления в пищу, но и опасной для здоровья человека и животных.

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