В Томске 116 семей с Вавилова, 10 получили срочную матпомощь

8 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В совокупности материальной помощи выплачено 267 тысяч рублей. Помимо этого начались выплаты семьям в связи с пожаром. На данный момент погорельцам перечислено 3,1 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

17 семей подали в оперативный штаб заявления на маневренное жилье, 6 из них уже заселены. С остальными работа продолжается. Вопросы предоставления временного жилья решает областной департамент недвижимости.

Полиция продолжает охранять сгоревший дом. Ежедневно здесь дежурит наряд из двух сотрудников полиции. Специалисты ТГАСУ продолжают обследование конструкций дома. Сотрудники компании «Томскремстройпроект» приступили к расчистке верхних этажей сгоревшего дома.

«На доме работает порядка 20 человек, включая сантехников и электриков. Привлечена спецтехника: большой кран, вышка. Убираем то, что может грозить безопасности — нависшие элементы кровли, фасада. Мэром поставлена задача завтра запустить в доме тепло и электроэнергию. И мы делаем все, чтобы уложиться в этот срок, — пояснил генеральный директор «Томскремстройпроекта» Виталий Малащук.

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