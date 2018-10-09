Росатом летом 2019 года намерен начать строить пункт захоронения отходов в Северске

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Госкорпорация «Росатом» в августе 2019 года планирует начать строительство поверхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов (РАО) 3-4 классов в ЗАТО Северск Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы ФГУП «Национальный оператор РАО».

Площадка, выбранная для размещения пункта, находится в 19 км от Томска, в границах Северска (население — около 110 тыс. жителей) на участке, свободном от застройки, подземных и наземных коммуникаций. Расстояние до реки Томь — 10 км, до ООО «Томскнефтехим» — 6 км, до действующего здания радиохимического завода Сибирского химкомбината — 2 км.

Площадь участка оставляет 24,21 гектара.

Строительство предполагается разделить на четыре этапа. Первый, в рамках которого будет построен комплекс зданий, транспортная инфраструктура пункта, собственно сооружения для захоронения РАО, внутренние и внешние инженерные сети, завершится в январе 2022 года. В дальнейшем по заполнении сооружений этапами будут достраиваться новые ряды ячеек. Весь проект предполагается реализовать до марта 2032 года.

В свою очередь пресс-служба АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) сообщает, что «Национальный оператор РАО» в начале октября провел ряд общественных обсуждений проекта. 1 ноября предполагается провести итоговые общественные слушания.

«В соответствии с концепцией „глубокоэшелонированной защиты“ в пункте захоронения предусмотрено несколько защитных барьеров: 70-сантиметровые стены из высокомарочного бетона, „глиняный замок“ по периметру сооружения, гравийно-песчаная смесь. После того как хранилище заполнится контейнерами, оно будет засыпано изолирующими слоями, сверху плодородным слоем грунта и засеяно травой», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что инвестиции в проект составят 5 млрд рублей (ранее называлась цифра в 6 млрд рублей). Источник финансирования — средства специального резервного фонда «Росатома».

«Объект создается, прежде всего, для решения задач обеспечения экологической безопасности в Северске и максимального снижения рисков потенциального воздействия РАО, образующихся в результате эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов СХК, а также накопленных в результате реализации советских ядерных программ», — приведены в сообщении слова научного руководителя «Национального оператора РАО» Виктора Красильникова.

Поступление отходов из других регионов также предполагается.

В 2016 году сообщалось, что «Росатом» намерен в 2021 году ввести в Томской области поверхностный пункт захоронения РАО 3-4 классов. Внутренний объем хранилища должен обеспечить размещение не менее 138 тыс. куб. м (брутто) отходов, в том числе 3 класс — 43 тыс. куб. м, 4 класс — 95 тыс. куб. м. Годовая производительность пункта — не менее 10 тыс. куб. м. Изотопный состав отходов — цезий-137, цезий-134, кобальт-60, водород-3, никель-63, марганец-54, плутоний-238, плутоний-239, уран-238, уран-235, америций-241, кюрий-244.

«Национальный оператор РАО» занимается созданием в России системы окончательной изоляции радиоактивных отходов с целью исключить потенциальные риски их негативного влияния на окружающую среду. В инвестпрограмме ФГУПа определены 30 площадок в 18 регионах России и 7 федеральных округах для исследования возможности размещения объектов окончательной изоляции РАО.

Тэги/темы: