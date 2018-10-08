В Томске столкнулись иномарка и мотоцикл

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 9 октября, в Томске столкнулись Hino Ranger и мотоцикла Irbis XR-250, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.20 на ул.Герцена, 63. В результате происшествия 34-летний мотоциклист с травмами доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

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