Задымление произошло в одном из помещений томского аэропорта, его оперативно устранили — источник

9 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Задымление произошло в одном из помещений томского аэропорта. Инцидент не повлияет на прибытие и вылет самолетов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Произошло задымление, посетителей аэропорта попросили покинуть здание, но пожарные оперативно устранили источник задымления», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в справочной аэропорта агентству подтвердили факт срабатывания пожарной сигнализации.

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