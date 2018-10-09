В конце октября назовут срок продолжительности ремонта на Вавилова, 10 в Томске

9 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Обследование железобетонных и металлических конструкций, начавшееся 6 октября, сотрудники ТГАСУ закончат в течение десяти дней. К 17 октября они подготовят предварительное заключение, 20 октября будет сформирован план-график аварийно-восстановительных работ, и жильцам с Вавилова, 10, в Томске назовут срок продолжительности ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сегодня в доме уже восстановлен тепловой контур, подключение к теплу идет по отдельным стоякам, чтобы не допустить протечки и сброса воды в подвал.



Подрядчик продолжает разбор, демонтаж мансарды и вынос мусора из квартир на 4-м этаже, собственники которых подписали разрешения на доступ. Сейчас на объекте работают 30–40 человек (включая сантехников и электриков), техника — трактор, кран, КамАЗы и самосвалы на вывозе мусора. В ближайшие дни на придомовой площадке установят ограждение, временный шлагбаум и три строительных вагончика.



Участки, которые строители демонтируют на мансардном этаже, сразу же будут перекрывать от дождя — для этого подготовлено 500 кв. метров укрывного материала.



«Безотлагательно нужно создать межведомственную комиссию, которая вместе с собственниками пройдет все 116 квартир и сделает четкий расклад — что требует полного, что частично ремонта, а что полного восстановления», — потребовал вице-губернатор Евгений Паршуто от руководителей профильных структур администрации Томска, к компетенции и зоне ответственности которых относятся эти вопросы.



Евгений Паршуто уточнил, что работы на доме получат статус «аварийно-восстановительных путем капитального ремонта». Мансарда и квартиры на 4-м этаже восстанавливаются в проектном варианте, перечень работ в пострадавших квартирах с 1-го по 3-й этаж также определит межведомственная комиссия.



«И для подрядчика, и для жильцов этот перечень должен быть максимально четким и понятным — стяжка, шпаклевка стен, оклейка обоями, укладка линолеума и плитки в санузлах. Такой реестр станет основой сметы аварийно-восстановительных мероприятий. Всё, что жильцы захотят сверх и за рамками проектного варианта отделки, они вправе сделать за собственный счет», — подчеркнул вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

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