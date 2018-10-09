В этом году в Томске откроется Центр европейской фотографии

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2018 // Фото: Тsu.ru

На встрече с делегацией Евросоюза, руководством Томской области и научно-образовательных организаций ректор ТГУ Эдуард Галажинский анонсировал открытие Центра европейской фотографии, оно пройдет в декабре 2018 года на базе Высшей школы журналистики, сообщает пресс-служба вуза.

Центр станет площадкой для реализации образовательных и культурных проектов, которые смогут объединить молодых фотографов, журналистов, кинематографистов, историков искусства из Европы и Сибири.

Представление центра прошло 8 октября на круглом столе «Университет в национальной экономике: роль, закономерности и тренды (Современная роль университетов)», где проректор ТГУ по международным связям Артем Рыкун рассказал о взаимодействии с партнерами и опыте международной деятельности, в частности, об академических обменах. От имени университета выступили студентка из Польши Юлия Жучкова и студентка из Франции Софи Мону. Они рассказали делегации, почему выбрали ТГУ для учебы и как это поможет им в будущем.

Еще одним направлением международной деятельности станет Центр европейской фотографии. Участники проекта – молодые фотографы Эмиль Дюке, Даниэль Штаар, Якоб Шнетц, Алена Кардаш – многократно становились призерами и победителями европейских и всемирных конкурсов.

Центр позволит расширить рамки образовательных мероприятий в области новых медиа, визуальной коммуникации, документального кино и фотографии. Участниками семинаров, мастер-классов, лекций и выставочных проектов лучших европейских и российских фотографов станут молодые профессионалы из Сибири, России и Европы. Кроме того, совместно с крупными СМИ России и Европы планируется готовить специалистов по программам бакалавриата и магистратуры.

По итогам круглого стола ректор ТГУ предложил направить послам предложения томских университетов и организовать ежегодный форум для обсуждения возможностей взаимодействия вузов и промышленных партнеров.

Сейчас в ТГУ обучаются около 3000 иностранных студентов и аспирантов из 65 стран мира, в том числе из Великобритании, Франции, Германии, Сирии, Китая, Японии, Индонезии и других. Еще около трехсот иностранцев приезжают ежегодно для участия в летних и зимних образовательных школах. Впервые в этом году в ТГУ обучаются граждане Чили, Коморских островов, Перу, Кот-д’Ивуара, Иордании, Руанды, Гондураса, Израиля, Кипра, Мексики и Малайзии.

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