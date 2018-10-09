В Томской области создана выездная бригада паллиативной помощи

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Бригада работает при медико-санитарной части № 1 Томска. Медики выезжают к паллиативным пациентам на дом, консультируют, назначают и корректируют лечение, проводят процедуры, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Специалисты выезжают по обращению врачей, пациентов или их родственников, график работы бригады — с понедельника по пятницу, с 13 до 17 часов. В составе бригады — врач и медицинская сестра, при необходимости выезжают узкие специалисты — хирурги, онкологи, психотерапевты и другие», — сообщила главный врач медико-санитарной части № 1 Татьяна Данченко.

Она добавила, что бригада уже посетила около 25 человек.

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