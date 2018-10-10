Томичам предложат работу на Дальнем Востоке

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Специалисты томского центра занятости будут консультировать жителей области о возможности трудоустройства на предприятиях Дальнего Востока, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томская область стала одним из 14 регионов – участников пилотного проекта Роструда и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Сотрудники центра занятости обеспечат поиск рабочих мест в соответствии с образованием соискателя, опытом работы, навыками и пожеланиями, помогут составить резюме и организуют общение с работодателем.

В проекте участвуют 11 дальневосточных компаний, занимающихся судостроением, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и энергетикой, рыболовством, транспортом и логистикой. Среди них «ССК Звезда», «Мерси Агро Приморье», «Русагро-Приморье», Владивостокский морской торговый порт, «Доброфлот», Амурский судостроительный завод, «Золото Селигдара», «Якутскэнерго».

«Томск — студенческий город, в котором большое количество выпускников. Много студентов приезжают из других городов, и служба занятости имеет возможность информировать их о потребности в кадрах на Дальнем Востоке, содействуя равномерному перераспределению кадровых ресурсов, — сказала начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Такой подход на пользу и соискателям — увеличивается число подходящих вакансий, и регионам, решающим проблему кадрового дефицита».

В 2016 году начал работу сайт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сайт ориентирован на людей, которые ищут работу на Дальнем Востоке или хотят переехать в этот регион. Здесь соискатель может найти вакансии и информацию о мерах государственной поддержки.

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