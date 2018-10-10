Членов «спящей» ячейки международной террористической организации задержали в Томске
Сотрудники управления ФСБ по Томской области вместе с полицией выявили и пресекли деятельность так называемой «спящей» ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (ДТД), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации пресс-службы, ДТД участвует в боевых действиях на территории Сирии против представителей регулярной армии и официального правительства этой страны.
«Лидер ячейки в ходе устных бесед, а также посредством электронной переписки в мессенджере Telegram склонял лица из своего окружения к участию в террористической деятельности на территории Сирии», — говорится в пресс-релизе.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию к террористической деятельности), он арестован.
Также задержаны трое членов террористической ячейки из числа соотечественников вербовщика.
ФСБ устанавливает дополнительные связи задержанного в террористических структурах.