В томской «Аэлите» театр «Индиго» откроет XII сезон

10 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Театр «Индиго»

В воскресенье, 14 октября, в 18.00 в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) театр «Индиго» откроет XII театральный сезон спектаклем «Из жизни манекенов», сообщает пресс-служба мэрии.

Музыкально-пластический спектакль «Из жизни манекенов», участник всероссийского фестиваля «Золотая Маска в городе», расскажет о чувствах людей с помощью жестов, мимики и, конечно, удачно подобранной музыки. Актеры театра «Индиго» своим профессионализмом в очередной раз докажут, что возможности человека безграничны.

В театре «Индиго» работают люди с нарушениями слуха, получившие специализированное профессиональное образование. С начала основания театра совместно с актерами «Индиго» на сцене играют профессиональные актеры других томских театров, поэтому язык жестов дополняется диалогами говорящих актеров.

Возрастное ограничение 12+

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