В Томской области уборочная кампания вышла на финишную прямую

10 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

К сегодняшнему дню, 10 октября, в Томском регионе обмолочено 93,9% посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Три района — Бакчарский, Зырянский и Колпашевский — завершили уборочную кампанию, к окончанию сбор зерновых и зернобобовых близится в Первомайском (99,6%), Асиновском (99,3%), Томском (96,2%) и Шегарском (97%) районах.



«Посевная кампания проходила в режиме ЧС, основной сев зерновых культур пришелся на середину июня — на 2-3 недели позже оптимальных сроков, что сказалось на их вегетации. Но благодаря агротехническим приемам, правильному подбору сортов удалось минимизировать издержки холодной весны и получить высокую урожайность — сегодня она выше даже рекордного 2017 года», — подчеркнул вице-губернатор Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.



По данным департамента по социально-экономическому развитию села, урожайность зерновых и зернобобовых в бункерном весе в среднем по региону составляет 23,1 ц/га (в 2017-м — 21,3 ц/га). План по засыпке семян под урожай будущего года выполнен на 87,9%.



Валовый сбор превысил 335 тысяч тонн зерна, что соответствует уровню благополучного прошлого года. При этом посевные площади сократились на четверть: часть посевов в 2018-м перераспределена под кормовые и технические культуры из-за холодной весны, избыточного переувлажнения почвы и поздних сроков сева.



Чтобы завершить уборочную кампанию, томским аграриям необходимо несколько погожих дней.

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