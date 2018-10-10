Томский областной Российско-немецкий дом празднует 25-летие

10 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Завтра, 11 октября, в Томске стартуют мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею Российско-немецкого дома, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В течение четырех дней в конференц-зале научной библиотеки ТГПУ (ул. Герцена, 66) будет проходить межрегиональная научно-практическая конференция «Вклад российских немцев в развитие Западной Сибири», которая объединит научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, студентов, педагогов, школьников, архивистов, краеведов, музейных работников и общественников, изучающих данную тему.

В субботу, 13 октября, с 9.30 до 13 часов в Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71) пройдет День открытых дверей: состоится презентация деятельности творческих объединений, экскурсия по зданию, посещение различных выставок и мастер-классов. В этот же день в 16.00 в актовом зале театра «Версия» (ул. Белинского, 40) начнется юбилейный гала-концерт с участием творческих коллективов из регионов Западной Сибири.

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