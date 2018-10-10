В Томске на ул. Энтузиастов снесли незаконно установленную АГЗС

10 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Впервые вопрос сноса этой самовольно возведенной АГЗС на ул. Энтузиастов, 21, был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек в мэрии Томска еще в феврале 2016 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Тогда комиссией было принято решение о подготовке и подаче искового заявления в суд. Решением Арбитражного суда Томской области от 4 августа 2016 года автогазозаправочная станция была признана самовольной постройкой. А на ее собственника — ООО «Промсервис» — возложена обязанность по ее сносу.

В марте 2018 года в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа была рассмотрена кассационная жалоба. Однако она осталась без удовлетворения.

18 апреля этого года администрации Томска направила в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Промсервис».

Сегодня снос АГЗС был осуществлен силами подрядчика, привлеченного службой судебных приставов.

В целом за этот год на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек рассмотрены объекты по 40 адресам, в том числе 1 с признаками многоквартирного жилого дома по ул. Богдана Хмельницкого, 44.

За указанный период мэрией подготовлено и подано 15 исковых заявлений в суд о сносе самовольного возведенных объектов. В настоящее время по данным объектам ведутся судебные разбирательства.

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