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В Томске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу в неположенном месте

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Вчера днем, 9 октября, в Томске под колеса Nissan Primera попала 20-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.00 на пр.Ленина, 220. Здесь 32-летний водитель иномарки сбил девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате происшествия пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

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