В начале 2019 «Томсккабель» планирует запустить новый цех

10 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ООО «Томский кабельный завод» («Томсккабель») планирует в начале 2019 года ввести новый цех по производству кабелей среднего и высокого напряжения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя гендиректора по развитию компании Александра Старикова.

«В 2017 и 2018 году подписано несколько контрактов на поставку оборудования, часть из которого уже поступила и была смонтирована, 2 линии находятся в процессе монтажа, оставшаяся часть будет поставлена и введена в эксплуатацию до конца этого года. Цех большой, комплектация ведется, но окончательно завершим ее к началу нового года», — сказал А.Стариков.

По его словам, уже смонтирована экструзионная шланговая линия финской компании Maillefer (стоимость — 1,738 тыс. евро).

«В этом году ожидаем поставку крупной наклонной линии, универсальной для изготовления кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, также данная линия позволит выпускать кабели в резиновой оболочке. Это линия Maillefer стоимостью 3,5 млн евро, в начале ноября она будет доставлена в Томск», — уточнил собеседник агентства.

Третий контракт с Maillefer предполагает поставку шланговой линии стоимостью 1,032 млн евро.

«От германской компании Niehoff мы получили две крутильные машины для скрутки изолированных пар, линию для увеличения производства монтажных кабелей. Общая стоимость приобретенного оборудования — 668 тыс. евро», — добавил А.Стариков.

Кроме того, в стадии монтажа и пусконаладки находятся две линии от германской Sket общей стоимостью более 3 млн евро.

В начале 2019 года «Томсккабель» ожидает поставку высоковольтной испытательной станции DIELEC (Китай) стоимостью $696 тыс.

Завод продолжает вести переговоры с различными компаниями о поставках дополнительного оборудования.

Как сообщалось, в начале 2017 года «Томсккабель» завершил строительство нового цеха площадью 10 тыс. кв. метров, который позволит увеличить мощность предприятия в два раза. Цех будет производить кабели среднего и высокого напряжения.

ООО «Томсккабель» основано в 2000 году. Предприятие занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта. 99 линий завода могут перерабатывать до 1,5 тыс. тонн меди и 700 тонн алюминия в месяц.

Тэги/темы: