Томская область подписала ряд соглашений на форуме U-NOVUS

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2018 // Фото: U-novus.ru

На открывшемся сегодня, 10 октября, форуме новых решений U-NOVUS губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал ряд соглашений между регионом и «ВСК Страховой дом», Cognitive Technologies и Сколковским институтом науки и технологий.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, со стороны страховой компании подпись под документом поставил председатель совета директоров АО «ВСК» Сергей Цикалюк, от Cognitive Technologies — генеральный директор Ольга Ускова, от имени Сколковского института науки и технологий — вице-президент института Алексей Ситников.

Глава региона договорился с «ВСК» о совместных проектах по подготовке кадров и создании новых рабочих мест, с Cognitive Technologies — о развитии систем беспилотного транспорта и земледелия, со Сколковским институтом — о совместной реализации федерального проекта «ИНО Томск» и участии в проектах томских научно-образовательных центров.

«Мы в Томской области успешно развиваем связи науки, бизнеса и власти. Сегодня — очередной шаг, который открывает новые возможности в виде грантов, субсидий и инвестиций для научных коллективов, аспирантов, студентов», — прокомментировал соглашения губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Тэги/темы: