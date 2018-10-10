В Томске пройдет ярмарка для фанатов аниме, комиксов и научной фантастики

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2018 // Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 14 октября, в Томске на территории Дворца Зрелищ и Спорта пройдет очередная ярмарка для фанатов гик – культуры, сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что ярмарка будет интересна и детям и родителям. Многие товары привозятся из–за границы, что-то делается вручную, в ярмарке учувствуют продавцы со всей Сибири: Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Барнаул и т.д. В ассортименте будут представлены комиксы, необычные настольные игры, украшения, атрибутика, книги, а так же угощения и сладости из Азии и США.

Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до 18.00. За это время гости успеют, приобрети понравившиеся им товары с любимыми героями кино, комиксов, аниме и настольных игр. Так же гостей ждут розыгрыши призов, конкурс костюмов, приуроченный к Хэллоуину и фотосессии.

«В этот раз мы приготовили много интересного – традиционная лотерея, где можно выиграть подарки от наших продавцов, конкурс костюмов в котором может поучаствовать любой желающий», - сообщает один из организаторов ярмарки Анна Попова.

Вход свободный.

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