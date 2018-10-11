Губернатор объявил о перезагрузке Стратегии развития Томской области

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне, 10 октября, в рамках форума новых решений U-NOVUS губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель министра науки и высшего образования России Алексей Медведев провели совещание, на котором сверили часы в реализации федерального проекта «ИНО Томск», национального проекта «Наука» и Стратегии научно-технологического развития России, передает пресс-служба обладминистрации.

«Сегодня мы вступаем в этап перезагрузки Стратегии развития Томской области и в очередной этап реализации проекта «ИНО Томск». Будем больше внимания уделять людям с новыми навыками работы в науке и экономике. Для нас это ставка на долгосрочную перспективу», — сказал, открывая совещание, губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, что на правительственном уровне ожидается уточнение состава рабочей группы проекта «ИНО Томск», которую должен возглавить вице-премьер правительства России Максим Акимов. Региональная власть предложит обновленному составу скорректировать «дорожную карту» концепции «ИНО Томск», в частности, ранжировать по времени реализации проекты в сфере цифровой экономики. Например, по мнению губернатора, проект Сибирского государственного медицинского университета «Цифровой госпиталь» может быть внедрен уже в течение двух ближайших лет.

«Томская область является пилотным регионом реализации Стратегии научно-технологического развития России, — также напомнил участникам встречи Сергей Жвачкин. — Президент Владимир Владимирович Путин поручил нам проводить эксперименты, искать новые форматы развития технологий, поддержки исследований, работы с бизнесом. Один эксперимент мы уже начали — запустили межведомственную образовательную программу «Школа ключевых исследователей». В ней уже прошли обучение более 80 молодых ученых со всех университетов и научных центров Томской области. По итогам школы сформировались команды и проекты. Теперь их необходимо вовлекать в более сложные научные задачи, в совместную работу с промышленными партнерами».

Говоря о национальном проекте «Наука», томский губернатор отметил, что для нашего региона главное в нацпроекте — это создание научно-образовательного центра мирового уровня.

«Центр, который мы создаем, — это не вопрос развития отдельных научных коллективов. Это вопрос стратегии развития всей Томской области, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. — Нам важно стимулировать инвестиции в исследования и разработки, прежде всего в частном секторе. Объем вложений в науку должен вырасти минимум в два раза. Для этого нам надо активнее работать с производственниками, искать новых партнеров. Но старые методы и модели такой работы, конечно, уже не так эффективны. Давайте вместе искать новые форматы».

Во встрече также приняли участие заместители губернатора Андрей Антонов и Людмила Огородова, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский, директор Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений Чойнзонов, директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей Псахье, директор центра стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая и другие.

Тэги/темы: