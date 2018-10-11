Участвовавшего в митинге против пенсионной реформы главреда томской газеты оштрафовали на 12 тыс. рублей

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Кировский районный суд Томска признал главного редактора газеты «Томская неделя» Владимира Губу виновным в участии в несанкционированном митинге, который проходил в Томске 9 сентября, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Суд признал меня виновным по ч.5 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и оштрафовал на 12 тыс. рублей. Я с этим решением не согласен и обжалую его в облсуд», — сказал Владимир Губа.

Он утверждает, что при задержании после митинга полицейские не представились, не указали в протоколе понятых и свидетелей.

«Несмотря на это, суд рассмотрел протокол, а также принял к сведению информацию работников горадминистрации о том, что на мне не было якобы обязательного жилета с надписью „СМИ“», — отметил Владимир Губа.

Как сообщалось, в Томске 9 сентября прошли несанкционированные шествие и митинг по проспекту Ленина. По оценкам организаторов в них приняли участие более 150 человек. Во время и после акции полиция задержала 12 человек.

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