Комиссия томской облдумы поддержала предложение о субсидировании котельных

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Постоянная комиссия по развитию инфраструктуры и вопросам жилищно-коммунального комплекса Законодательной Думы Томской области поддержала предложение о выделении дополнительных субсидий на компенсацию роста цен на горючее для котельных региона, которые работают на нефти или мазуте.

Как сообщается на сайте облдумы, на сегодняшний день в восьми муниципальных образованиях Томской области остается 18 котельных, которые используют в качестве топлива нефть, мазут или дизельное топливо. Они отапливают как объекты социальной сферы, так и жилые дома. По данным областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора в год такие котельные сжигают 8.5 тыс. тонн нефти, 1.5 тыс. тонн мазута и 220 тонн дизельного топлива. При этом в тарифы большинства теплоснабжающих предприятий заложена цена нефти от 6.5 до 10 тысяч рублей за тонну.

«При этом мы имеем галопирующий темп роста цен на нефть. На сегодняшний день цена на рынке уже перевалила за 32 тысячи рублей за тонну. Компенсационные субсидии на рост нефтяных цен мы в бюджете предусматривали, но уже сейчас, в октябре, коммунальные предприятия их практически полностью израсходовали. Для формирования субсидий мы прогнозировали рост цены до 20 тысяч рублей, сегодня уже 32. И на некоторых коммунальных предприятиях сейчас нефти осталось на три-четыре дня. Чтобы предприятиям доработать до конца года, нужно еще не менее 68 миллионов рублей. Мы не можем допустить, чтобы хоть одна котельная остановилась в самом начале отопительного сезона. Нужно обеспечить их бесперебойную работу до весны. Для этого необходимо оперативно внести изменения в бюджет этого года. С департаментом финансов Томской области мы этот вопрос согласовали"ь, — подчеркнул председатель комиссии по развитию инфраструктуры и вопросам жилищно-коммунального комплекса и глава комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Помимо этого комиссия одобрила изменения порядка и методики предоставления субсидий для «нефтяных» котельных, которые предусматривают возможность предоставления субсидий на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, в течение финансово года. Это позволит коммунальщикам гибче реагировать на ценовые колебания.

«И еще давайте подумаем над совершенствованием циклов закупок нефти. Нужно их выстроить так, чтобы была возможность производить оплату за топливо весной, когда идет существенное снижение цены, а в отопительный сезон, когда цена на пике, расходовать уже оплаченное горючее. Это, в первую очередь, вопрос эффективности расходования бюджетных средств», — предложил Сергей Автомонов.

В итоге комиссия рекомендовала АО «Региональный деловой центр Томской области» рассмотреть варианты приобретения нефти (мазут) в условиях наиболее благоприятной ценовой ситуации в течение года.

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