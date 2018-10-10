Трое пострадали в тройном ДТП в Томске
11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 11 октября, в Томске столкнулись три иномарки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.40 на пр.Ленина, 247. По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, после чего продолжил движение и совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda.
В результате происшествия три человека доставлены в больницу для осмотра. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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