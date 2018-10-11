В 2019 году ТВЭЛ планирует начать строить реактор «БРЕСТ-300» в Томской области

Топливная компания «ТВЭЛ» намерена начать строительство реакторной установки «БРЕСТ-300» в Томской области в рамках проекта «Прорыв» в 2019 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-президента АО «ТВЭЛ» Виталия Хадеева.

«Строительство реакторной установки — пока в стадии экспертизы документации, документация на переработку (модуль переработки отработавшего ядерного топлива — ИФ) в стадии корректировки. Планируем, что в следующем году начнем уже строительство установки „БРЕСТ-300“, самого реактора», — сказал Виталий Хадеев.

Он напомнил, что первая часть проекта — модуля фабрикации/рефабрикации топлива — находится в активной стадии строительства: изготовлено практически все оборудование, часть из него поставлена на площадку, до конца года начнется его монтаж.

Ранее «Росатом» не давал четких сроков начала строительства реактора «БРЕСТ-300» — в 2017 году госкорпорация вообще предложила временно отказаться от строительства реактора в связи с экономической ситуацией в стране. В связи с этим также предполагалось сдвинуть сроки строительства третьего объекта проекта «Прорыв» — модуля переработки ОЯТ. В 2018 году руководство АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ, на его площадке реализуется «Прорыв») осторожно говорило о возможности объявить конкурс на строительство реактора в 2019 году, однако в утвердительной форме о планах начать строительство ТВЭЛ заявил впервые.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (ввод в 2020 году), АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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