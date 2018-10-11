В Томской области взорвалась цистерна с остатками топлива, пострадал работник

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Во вторник, 9 октября, в поселке Белый Яр Томской области работник предприятия получил травмы при производстве работ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел на территории промзоны Верхнекетского участка Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» - асфальтобетонного завода. По предварительным данным, во время проведения газосварочных работ с металлической ёмкостью объемом около 60 кубометров произошел неконтролируемый взрыв паров остатков нефтепродуктов. В результате разрушился корпус ёмкости и работник получил механическую травму. Пострадавшего доставили санавиацией в Томск и госпитализировали в ОКБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследование уголовного дела продолжается.

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