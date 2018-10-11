В этом году в Томской области заключили почти 6 000 браков

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2018 // Фото: Вячеслав Смирнов

В Томской области с января по сентябрь 2018 года зарегистрировано 5 948 браков, в том числе 4 324 — в Томске и 1624 — в городах и районах области. В торжественной обстановке зарегистрировано 4 477 браков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Наибольшее число браков зарегистрировано в летний период. Так, за июнь — август в органах ЗАГС области заключено 3 116 браков. «Пиковым» месяцем в текущем периоде стал август, в этом месяце в брак вступили 1214 пар. В «красивые даты» (07.07.2018, 08.08.2018 и 18.08.2018) в области зарегистрировано 230 пар молодоженов.

За девять месяцев органы ЗАГС зарегистрировали браки с участием иностранных граждан 27 государств. Лидерами по заключению браков стали граждане ближнего зарубежья — 361 пара (185 браков с гражданами Казахстана, 43 — Азербайджана, 33 — Узбекистана, 32 — Украины, 29 — Кыргызстана, 22 — Таджикистана, 9 — Армении, 4 — Грузии, 2 — Туркменистана, по одному — Беларуси и Эстонии).

Зарегистрированы браки и с гражданами дальнего зарубежья — 24 пары (пять браков с гражданами Германии, три — Алжира, по два — Египта и Италии, по одному — Болгарии, Боливии, Бразилии, Камеруна, Колумбии, Ливанской Республики, Ирана, Индонезии, США, Сирийской Арабской Республики, Турции и Португалии).

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