Форум новых решений U-NOVUS. Фоторепортаж с открытия

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

10 октября в Томске открылся форум новых решений U-NOVUS. Торжественное открытие проходило в спортивном комплексе «Гармония».

В нем приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин, а также представители ведущих технологических компаний и ректоры томских вузов.

После выступлений официальных лиц пять ведущих экспертов-визионеров прочитали десятиминутные лекции о будущем рынков и технологическом развитии.

Также на открытии губернатор Томской области Сергей Жвачкин от имени областной администрации подписал ряд соглашений: с «ВСК Страховой дом», компанией Cognitive Technologies и Сколковским институтом науки и технологий.





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