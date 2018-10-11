В субботу в Томске откроется первый стритбольный центр

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 13 октября, на нижней террасе Лагерного сада состоится открытие первого в Томске стритбольного центра, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот день всех любителей стритбола ждут в 12.00 на турнир, посвященный торжественному открытию площадки. В соревновании примут участие 12 команд школьников в возрасте 12-13 лет.

Стритбольная площадка, построенная в этом году на нижней террасе Лагерного сада, оборудована 4 кольцами для игры в уличный баскетбол.

На сегодняшний день городская администрация обустраивает еще несколько площадок для стритбола по ул. Крымской, 43, Алтайской, 72, Говорова, 16 и Иркутском тракте, 86/3. Работы планируется завершить в следующем году.

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