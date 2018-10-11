Томские ученые нашли способ продлить срок службы светодиодной лампы, внедрят его на местном заводе

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2018 // Фото: Tusur.ru

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) рассчитали математический способ расположения кристаллов на светодиодной ленте для продления срока служба лампы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«На ленте расположены светодиодные кристаллы, которые при функционировании нагреваются, создавая определенную тепловую картину, по которой ясно видно, что температура по краям ленты ниже, чем в центре, где условия для охлаждения хуже. Поэтому в центре ленты происходит перегрев, что очень плохо для полупроводников, выходящих из строя при повышенной температуре», — приведены в сообщении слова заведующего кафедрой радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга ТУСУРа Василия Туева.

Он отметил, что разработчики нашли решение, при котором кристаллы будут расположены на ленте определенным, математически выверенным порядком. Это позволило выровнять тепловой рельеф на ленте и уменьшить температуру в целом.

«Мы подтвердили зависимость температуры от координат местоположения кристалла, после чего создали и отработали схему размещения, благодаря которой неравномерность была сведена к нулю, а максимальная температура снизилась», — отметил В.Туев.

В сообщении отмечается, что техническое решение будет внедрено на томском заводе, производящем светотехнику — ООО «Руслед».

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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