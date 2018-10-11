Завтра в Томске ограничат движение на участке ул.Герцена

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра утром, 12 октября, в Томске будет затруднено движение по ул.Герцена на участке от ул.Кузнецова до ул.Советская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 10.00 и продлится до 6.00 понедельника, 15 октября. В это время подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства проведет земляные работы по ремонту колодцев ливневой канализации.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

Тэги/темы: