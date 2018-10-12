Пожарные эвакуировали четырех человек из горящего дома в томском поселке

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 11 октября в поселке Рассвет Томского района загорелся пятиэтажный панельный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.20. К приезду пожарных горела квартира на первом этаже. Пожарные по лестничным маршам с 5 и 4 этажей спасли четырех человек, из них двое - маломобильных.

В результате пожара в комнате 3х4 метра обгорели стены, потолок, мебель, вещи. Общая площадь пожара составила 12 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



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