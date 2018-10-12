«Ростелеком» в Сибири провел первую онлайн-встречу для интернет-пользователей серебряного возраста

12 октября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал дискуссионную площадку для сибирских блогеров и интернет-пользователей пожилого возраста, на которой они обменивались опытом и представляли свои лучшие достижения. Межрегиональная видеоконференция «Цифровые технологии для людей серебряного возраста» прошла в онлайн-режиме.

На связь вышли студии в Новосибирске, Барнауле, Томске, Омске, Улан-Удэ и Красноярске. В видеоконференции приняли участие представители Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) на территории Новосибирской области и Красноярского края, представители советов ветеранов Алтая и Бурятии, а также активные пенсионеры-блогеры и победители ежегодных конкурсов по компьютерной грамотности. Участники поделились накопленным опытом ведения собственных сетевых ресурсов и рассказали друг другу о специфике IT-просвещения в регионах.

«Запрос на получение знаний об интернете и компьютерах постоянно растет среди наших пенсионеров, – отмечает заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда России по Новосибирской области Людмила Якушенко. – На сегодняшний день существует множество образовательных проектов. Только по «Азбуке интернета», созданной специалистами «Ростелекома» и ПФР, в прошлом году завершили обучения 65 тысяч россиян. Цифровые сервисы для пенсионеров совершенствуются, а с нашей стороны очень важно дать им возможность научиться пользоваться этими ресурсами максимально эффективно».

За пять лет в Новосибирской области основы компьютерной грамотности освоили более 35 тысяч пенсионеров.

«Нам уже мало знаний о том, как включить и выключить компьютер, из каких частей он состоит или как выйти в интернет. Сейчас мы у себя в клубе занимаемся мультимедийными проектами: представляем информацию в совершенно новом, интерактивном виде, оцифровываем семейные архивы и учимся вести свои блоги. Это интересно людям!», – рассказывает руководитель новосибирского «Клуба пенсионеров-блогеров» Елена Годунова.

Важным моментом встречи стала презентация новых модулей, которые вошли в состав расширенного курса «Азбуки интернета». Они познакомят начинающих пользователей со смартфонами и планшетами, а также наиболее популярными приложениями для видеосвязи именно на мобильных устройствах.

«С развитием цифровых технологий мы получили возможность «сокращать расстояния»: чаще писать письма в соцсетях родным и близким и делиться с ними лучшими моментами жизни; пользоваться online-банками, получать государственные услуги через мобильные приложения и сайты ведомств, а не сидеть в бесконечных очередях», – считает директор по работе с массовым сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

На данный момент в регионах Сибири стартовали очные курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Обучение проводят специалисты «Ростелекома», а также различные общественные организации при поддержке компании. Для самостоятельного скачивания и изучения онлайн также доступны базовый и расширенный модули на сайте проекта «Азбука интернета».

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