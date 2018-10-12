Жители томских улиц сформируют идеальный образ своего района на воркшопе в ТГАСУ

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГАСУ

Завтра, 13 октября в зале заседаний Ученого совета ТГАСУ (пл. Соляная, 2, корпус № 2, третий этаж) пройдет воркшоп с пользователями «Живой лаборатории» Томска по формированию совместного видения развития городской среды.

Как сообщает пресс-служба вуза, встреча, проходящая в рамках форума U-NOVUS-2018, соберет участников временной дизайн-студии LLTONE, активных граждан и студентов томских вузов, проживающих на улицах Лыткина, Вершинина и Усова. Эти улицы входят в территорию «Живой лаборатории». В ходе воркшопа планируется обобщить мнения жителей о территории, сделать макет и сформировать ее идеальный образ.

Проект «Живая лаборатория в Томске: эксперимент #1» (LLTONE) стартовал в октябре этого года и рассчитан на год (до октября 2019). Это некоммерческий проект в рамках временной междисциплинарной дизайн-студии с вовлечением местных производителей, пользователей и заинтересованных сторон в процесс дизайна. Проект реализуется совместно с зарубежными архитектурными бюро.

Первый эксперимент направлен на сохранение и развитие талантов Томской области: участники проекта создадут инклюзивную и устойчивую городскую среду, наполненные смыслом общественные пространства, пробудят дух предприимчивости и взаимодействие городского сообщества.

Начало в 10.00.



Тэги/темы: