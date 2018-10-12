В Советском районе Томска появятся новые общественные пространства

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Планы по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Томске прокомментировала глава Советского района Оксана Рубцова, сообщает пресс-служба мэрии.

«В следующем году мы планирует обновить районную доску почета на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейская. Помимо этого мы дадим новую жизнь скверу на пересечении этих центральных городских магистралей. Кроме того мы продолжим благоустройство территории на ул. Сибирской 104/4. В этом году совместно с жителями мы озеленили этот сквер и установили там детскую площадку. следующем году по инициативе жителей приведем в порядок местный пруд и создадим там небольшую прогулочную зону», — поделилась Оксана Рубцова.

Также по словам главы района будет выполнено благоустройство мемориальной зоны у ОАО «Манотомь» на пр. Комсомольском, 62. Здесь находится памятник работникам завода, ушедшим на фронт с манометрового завода. По инициативе совета ветеранов Советского района сюда же планируется переместить и демонтированный ранее памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны заводчанам Сибэлектромотора. Таким образом к 75-летию Победы здесь будет сформирована единая мемориальная зона.

На ул. Заливной, 1 (на месте снесенного после пожара дома) будет обустроена детская площадка. На данный момент в этом микрорайоне, где расположены частные домовладения и двухэтажные деревянные малобюджетные дома, нет ни одного места для детского отдыха. Но соответствующий проект уже подготовлен и работы будут выполнены в благоустроительный период 2019 года.

В ближайшее время будет объявлен аукцион и на подготовку ПСД по благоустройству других общественных пространств. Все проекты прошли обсуждение с активными жителями.

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