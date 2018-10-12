Рок-музыканты Томска проведут благотворительный концерт в помощь брошенным животным

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Рок-концерт в защиту животных пройдет в воскресенье, 14 октября, в томском клубе «Варяг», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на организатора мероприятия Татьяну Гончарову.

«На концерте выступят «Группа Бо», а также играющие поп-рок «Неоркестр» и хард-рок-коллектив «Ricky Loud». Музыканты будут исполнять свои композиции. Вход на концерт составит от 100 рублей, все средства пойдут на помощь кошкам и собакам, которые сейчас находятся в пунктах передержки организации «Зоозащита», — сказала Татьяна Гончарова.

По ее словам, в помощи нуждаются 78 собак и около 50 кошек, собранные средства направят на аренду пунктов передержки, корм и кошачьи наполнители.

«Из-за особенностей помещения клуба взять с собой собак и кошек не получится, но для посетителей концерта мы организовываем фотовыставку животных», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что активисты во многих регионах России и ближнего зарубежья откликнулись на предложение провести подобные концерты в своих городах.

Тэги/темы: