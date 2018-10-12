Томичи смогут поиграть в «Шахматы под открытым небом»

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томска

В воскресенье, 14 октября, с 13.00 до 15.00 около памятника Татьяне на пл. Ново-Соборной будет работать игровая площадка «Шахматы под открытым небом», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Каждый желающий независимо от возраста сможет принять участие в игре с объёмными ростовыми фигурами. Для тех, кто делает только первые шаги в данном виде спорта, преподаватели и учащиеся ДЮСШ №7 проведут мастер-классы, познакомят с фигурами и обучат основам игры.

Впервые горожане играли в шахматы возле памятника Студенчеству на праздниках День томича и День маленького томича 8 и 9 сентября. Площадку городу подарил один из подрядчиков мэрии. На укладку трех шахматных досок потребовалось около 130 кв.м. тротуарной плитки.

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