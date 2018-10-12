В ТГУ стартовал онлайн-курс по изучению татарского языка

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Новый онлайн-курс ТГУ «Взаимодействие языков и культур: сохраняем и расширяем свою идентичность (на примере изучения татарского языка как родного и иностранного)» стартовал на платформе Coursera, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы предлагаем обучение азам татарского языка и культуры. Через призму сходства и различия двух языков, живущих бок о бок на территории России, мы хотим показать процессы взаимовлияния и взаимообогащения двух культур — русской и татарской. Ведь у них действительно много общего, даже алфавит один, и много заимствований», — поясняет Ольга Нагель, профессор ФИЯ ТГУ, одна из авторов курса.

Основная аудитория этого массового открытого онлайн-курса — молодежь. Тем, у кого татарские корни, изучение языка и культуры позволит сблизиться с родными, больше общаться с бабушками и дедушками, внести вклад в сохранение татарского языка как национального наследия. Для остальных обучение на курсе — возможность лучше понять мир татарской культуры и потренировать нейронные связи, отвечающие за переключение языковых кодов. Слушатели не только знакомятся с лексикой и началами грамматики, но и осваивают методические приемы по изучению языка — как в качестве родного, так и иностранного в разных условиях социального взаимодействия.

«Современные татарские семьи уже не уделяют достаточно внимания тому, чтобы передавать культурные знания и традиции детям, учить их национальному языку. А мы убеждены, что билингвизм полезен не только в общекультурном смысле, но и для интеллектуального развития детей. Поэтому мы хотим пригласить к прослушиванию курса молодых родителей из татарских общин страны», — говорит Ольга Васильевна.

Также учащиеся узнают, какие народы проживали в Западной Сибири до её вхождения в состав Российской империи и чем сибирские татары отличаются от своих собратьев — казанских татар. А в качестве языковой практики можно пробовать читать и составлять национальные рецепты на татарском языке.

Запись на курс начинается 12 октября.

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