«Неделя без турникетов» откроет жителям Томской области двери крупнейших предприятий

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томская область вновь присоединится к осеннему этапу Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Акция будет проходить с 15 по 21 октября, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Основная идея акции – интерактивное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в регионе. В ходе «Недели без турникетов» участникам покажут рабочие места, условия работы, а также расскажут о возможностях трудоустройства в организации.

В рамках «недели» запланировано 200 экскурсий в 127 крупнейших предприятий региона: ООО «Манотомь», ООО АПК «Чернышевский, ООО «Артлайф», АО «Сибкабель», ОАО «Томское пиво», АО «Томскнефть ВНК», АО «ЭлеСи», ООО «Газпромнефть-Восток», АО НПФ «Микран», ООО «Томскнефтехим» и другие.

Кроме того, в рамках акции будут организованы тематические профориентационные мероприятия, такие как мастер-классы, профориентационные игры, встречи с успешными работниками предприятий и родительские собрания. Службой занятости населения Томской области была разработана специальная инструкция для работодателей по экскурсиям и другим мероприятиям «недели».

В 2017 году в рамках «Недели без турникетов» число участников превысило 3,6 тыс. человек. Более 80 профориентационных мероприятий прошли на базе центров занятости населения Томской области, центров планирования карьеры, общеобразовательных школ, ВУЗов, организаций СПО, музеев и библиотек.

«Неделя без турникетов» проходит в регионе дважды в год – в апреле и в октябре и является частью федерального профориентационного проекта «Работай в России!».

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

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