В Томске 44-летней пациентке удалили двухкилограммовую опухоль

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Томские врачи удалили 44-летней пациентке опухоль весом в 2260 грамм. Миома заполняла практически всю брюшную полость женщины. Операция прошла в роддоме №4, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

«Пациентка поступила в медучреждение в экстренном порядке с сильными болями. Ситуация осложнялась наличием у женщины анемии тяжелой степени. Чтобы избежать осложнений во время оперативного вмешательства врачами была применена специальная кровесберегающая технология», — рассказывает главврач родильного дома №4 Любовь Агаркова.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

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