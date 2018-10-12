Жители дома на Вавилова, 10 в Томске получили 3,1 млн рублей

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Выплаты по случаю пожара на Вавилова, 10 в Томске из городского бюджета уже перечислены для 138 человек в размере 3,1 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Заявления на предоставление маневренного жилья подали 22 семьи. 8 квартир уже предоставлено, с остальными семьями ведется работа. В частности, в ближайшее время 5 из них намерены посмотреть имеющиеся квартиры.

Срочную социальную помощь, как было отмечено на штабе, получили жители 91 квартиры. В общей сложности на 144 взрослых и 64 ребенка было выплачено 272 тысячи рублей. Параллельно с этим идет прием документов на выплату материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. К рассмотрению на данный момент приняты 53 заявления. Первым 18 семьям выплаты уже назначены.

25 семей также получили помощь в натуральном виде. Им были выданы одежда, обувь, предметы первой необходимости. В настоящее время вещевую помощь погорельцы могут получить в Комплексном центре социального обслуживания населения на ул. Мокрушина, 20/3.

По вопросам оформления материальной помощи, тем, кто этого еще этого не сделал, необходимо обратиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в «Центр социальной поддержки населения Советского района» по адресу: ул. Тверская, 74. тел.: 71-40-13.

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