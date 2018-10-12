В Томске загорелся гараж возле здания Театра юного зрителя

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня днем, 12 октября, жители Томска увидели чёрный дым, идущей со стороны Томского ТЮЗа.

Причиной пожара стало возгорание грузового автомобиля ГАЗ в гараже около Томского ТЮЗа (пер. Нахановича 4 стр.1).

«Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России по Томской области поступило в 10:45. Пожар ликвидировали в 11:06, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба МЧС.

«Внешне гараж практически не пострадал, а вот автомобиль восстановлению не подлежит», — отметил очевидец, один из работников театра.

Сейчас специалисты проводят расследование по установлению очага возгорания.

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