В Томске устраняют последствия сильного ветра

14 октября 2018 / Томский Обзор

В ночь с субботы на воскресенье, 14 октября, оперативно-дежурные и коммунальные службы Томска ликвидировали последствия непогоды в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Вечером 13 октября на территории Томска были зафиксированы порывы ветра с максимальной скоростью 19 м/с. По информации ОДС города Томска отмечены случаи отключения электроэнергии, обрыва и провисания проводов, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных баннеров на рекламных конструкциях. Жалобы на отсутствие холодного водоснабжения не поступали, система водоснабжения работает в штатном режим. Зафиксировано падение 15 деревьев. Случаи травматизма томичей не зарегистрированы.

В 22:07 техника УМП «Спецавтохозяйство» вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров и межквартальных проездов, Подрядчики районных администраций, УК и ТСЖ производят уборку парковок и дворовых территорий.

Коммунальные службы взяли под особый контроль уборку центральных магистралей - организован сбор и вывоз упавших веток, листвы, мусора. В уборке города задействованы более 15 единиц специализированной техники УМП «САХ» и порядка 128 рабочих ручной уборки.

В связи с ураганным ветром в ООО «Горсети» поступили 62 низковольтные заявки и 30 по сетям наружного освещения. К утру специалисты восстановили электроснабжение по 80% заявок. На устранении повреждений продолжает работу 7 бригад ООО «Горсети».

«Дежурная смена Оперативно-дежурной службы Томска следит за ситуацией. Городские коммунальные службы находятся в полной готовности для устранения последствий непогоды и оперативно отвечают на вызовы. Муниципальное «Спецавтохозяйство» продолжает круглосуточное дежурство, - отметил заместитель мэра Томска по безопасности Евгений Суриков.

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