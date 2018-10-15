Более 400 томичей подали заявления на участие в «Жилищной амнистии»

15 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

С начала 2018 года томичи, чьи частные дома и земельные участки под ними не оформлены документально, могут воспользоваться «жилищной амнистией» и получить право собственности на эту недвижимость. На сегодняшний день поступило уже 415 сообщений о предварительном согласовании первого этапа "амнистии" - предварительном согласовании предоставления земельных участков для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, по 150 заявлениям приняты положительные решения и утверждены распоряжения, позволяющие домовладельцам приступить к дальнейшим этапам оформления участка – постановке на государственный кадастровый учет, получению и регистрации права собственности.

После этого право собственности на жилой дом владельцы смогут получить в судебном порядке.

Напомним, с начала года специалисты департамента архитектуры и градостроительства и администраций районов Томска провели для томичей консультации по «Жилищной амнистии»: о том, кто может воспользоваться новым законом и как правильно подать заявку.

Чтобы приступить к оформлению документов, нужно обратиться в «Единое окно» администрации Томска по пр. Ленина, 73 (каб. 11) с заявлением и предоставить необходимые документы. С их подробным перечнем можно ознакомиться в памятке.

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