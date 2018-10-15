«Томь» обыграла «Сочи» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 13 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел очередной матч Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 годов в рамках которого «Томь» принимала «Сочи», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече на 83-й минуте стал Ян Казаев. После подачи с углового и удара Заболотного, отраженного голкипером гостей, он был первым на добивании и протолкнул мяч в сетку — 1:0.

Следующий матч томская команда проведет в Курске 20 октября, где встретится с местным «Авангардом».

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